Головне за день: Трамп анонсував переговори. Новий обмін полоненими

Політика



Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів із Україною, Росією та іншими державами. США планують подати ініціативу Трампа щодо припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться з 14 по 16 лютого.



Суспільство



Україна провела черговий обмін полоненими, повернувши додому 150 військовослужбовців. Додому повертаються 108 військовослужбовців ЗСУ (зокрема, з ТрО — семеро, ВМС — 26 і троє з Повітряних сил). Звільнено з полону також 22 нацгвардійців, 19 прикордонників, одного представника Нацполіції.



У Донецькій області на території 17 громад, визнаних зоною активних бойових дій, залишаються близько 43 тисячі осіб, серед яких 216 дітей.



Внаслідок вибуху біля ТЦК у Кам'янці-Подільському поранено двох лікарів, військовослужбовця та штатної співробітниці. Людина, яка вчинила вибух, загинула на місці.



Бойові дії



Внаслідок авіаудару по Дружківці зруйновано житловий будинок, загинули двоє цивільних. Вранці ЗС РФ атакували Херсон , поранено цивільних і трьох поліцейських. В області в селі Антонівка постраждали ще семеро людей, серед них також поліцейські.



За даними аналітиків DeepState, російські війська просунулися поблизу села Тополі Харківської області. Там окупанти по суті змогли створити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскол.



Після атаки дронів у Краснодарському краї Росії спалахнув резервуар з нафтопродуктами на підприємстві ТОВ «Албашнафта». Цей завод з первинної переробки та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензину та дизеля для російської окупаційної армії.