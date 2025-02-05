Російське зерно в Єгипті: пшениця могла приїхати з окупованих українських земель

Російська компанія, яка займається закупівлею зерна на окупованих територіях України, поставила до Єгипту понад 20 тисяч тонн пшениці. Раніше не було відомо, що Єгипет приймає російські судна із зерном, зібраним у непідконтрольних Україні регіонах. Про це пишуть «Важные истории».



30 грудня судно «Михайло Ненашев» прибуло в порт Олександрія (Єгипет). Згідно з російським санітарним сертифікатом, виданим Россільгоспнаглядом, вантаж — понад 27 тисяч тонн пшениці — спочатку призначався для Сирії. Україна раніше звинувачувала Сирію у сприянні контрабанді українського зерна. Однак після втечі сирійського президента 8 грудня судно затрималося біля берегів Кіпру майже три тижні, а потім вирушило до Єгипту.



Дані єгипетського Агентства морського транспорту та логістики вказують, що фактична вага вантажу склала 24,2 тисячі тонн — на 3 тисячі тонн менше, ніж зазначено у російському сертифікаті. Причина розбіжності залишається незрозумілою. У документах також не зазначено вартість пшениці, але, виходячи із середньої світової ціни у грудні, вона могла становити близько 6,7 мільйона доларів.



Покупцем виступила єгипетська агенція Mostakbal Misr for Sustainable Development — підрозділ, пов'язаний з збройними силами Єгипту. Нещодавно воно стало основним імпортером пшениці та інших товарів у країні, замінивши державне агентство із продовольчих закупівель.



Єгипет — одна із ключових ринків для російського зерна. Проте раніше країна вже відмовлялася приймати судна із зерном, яке, на думку України, було вивезено з окупованих територій.



У документах експортером зазначено російську компанію «Паллада». Протягом двох місяців перед відряджанням судна компанія отримувала невеликі партії пшениці з окупованої Запорізької області, загальним обсягом 126 тонн відповідно до карантинних сертифікатів.



Перевірити, чи було в поставленому до Єгипту вантажі зерно саме з цих регіонів неможливо.



Раніше українська дослідницька ініціатива SeaKrime, пов'язана з «Миротворцем», повідомляла, що судно завантажувалося наприкінці листопада терміналом «Авліта» в Севастополі. У санітарному сертифікаті на зерно вказано ім'я співробітниці Россільгоспнагляду, яка видала документ. Згідно з витоками, вона проживає в Севастополі, але на запити не відповіла.



Аналітик Інституту Близького Сходу Йорук Ішик зазначає, що якщо зерно справді вивозилося із Севастополя, це підтверджує його походження з окупованих територій України. Він наголошує, що російське зерно зручніше транспортувати через порти, такі як Новоросійськ.



Про компанію «Паллада» відомо небагато. Вона була зареєстрована у серпні 2022 року і на 89% належить Сергію Кузнєцову. Українська військова розвідка стверджує, що «Паллада» раніше експортувала зерно з окупованого Криму, а також отримувала дозвіл на постачання ячменю з окупованої частини Херсонської області до Ірану.



New York Times, посилаючись на дані Держдепартаменту США, також згадувала, що судно «Михайл Ненашев» транспортувало зерно з окупованих українських територій. У 2022 році Україна звернулася до Туреччини з проханням допомогти розслідувати діяльність «Михайла Ненашева» та ще двох суден, які заходили до турецьких портів з можливим вантажем з окупованих територій.