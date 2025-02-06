Дрони атакували аеродром у Краснодарському краї РФ, звідки запускають «шахеди»: Генштаб ЗСУ підтвердив атаку

На військовому аеродромі в Краснодарському краї Росії почалася пожежа після атаки безпілотників. Скріншот відео

У ніч проти 6 лютого БпЛА завдали удару по аеродрому в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Цей об'єкт використовується супротивником для запуску дронів-камікадзе, які атакують українські міста.

Відео, опубліковані очевидцями, показують сильну пожежу та густий дим на території аеродрому, що свідчить про серйозні пошкодження.

Як повідомляють мешканці кубанського міста, безпілотники атакували район аеропорту.

Голова району підтвердив роботу ППО.

Пізніше у Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї, ціллю якої був військовий аеродром.

У ЗСУ стверджують, що це об'єкт оперативного базування авіаційних засобів. Він використовується для зберігання, підготовки та пусків БПЛА типу Shahed по території України, а також для обслуговування авіатехніки, що виконує завдання у районах Запорізької та Херсонської областей.

«Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Виникла пожежа. Наслідки удару уточнюються», — йдеться у повідомленні Генштабу.