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Харків: росіяни вдарили по ринку «Барабашово», горіли павільйони

06 лютого 2025, 09:17

Харків: росіяни вдарили по ринку «Барабашово», горіли павільйони

Наслідки російської атаки на ринок «Барабашово» у Харкові. Фото: Place Kharkiv Наслідки російської атаки на ринок «Барабашово» у Харкові. Фото: Place Kharkiv

У Харкові росіяни обстріляли ринок «Барабашово» у Київському районі міста та транспортне інфраструктурне підприємство у Новобаварському районі. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Терехов повідомив, що 5 лютого, близько 23:20, російський БПЛА вдарив по Київському району Харкова.

«За уточненою інформацією, удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста, поблизу транспортної інфраструктури. Є спалах торгових павільйонів. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила», — написав Терехов.

6 лютого, близько 01:00, Терехов повідомив про ще один обстріл — цього разу Новобаварського району Харкова.

«Наразі без постраждалих», — зазначив він.

У свою чергу, представник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко зазначив, що для обстрілу росіяни застосували БПЛА «Герань-2». Його уламки слідчі знайшли біля зруйнованих павільйонів.

«У Київському районі дрон влучив у дах найбільшого у Харкові ринку (ТЦ «Барабашово»), внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгових павільйонів. Обійшлося без постраждалих. У Новобаварському районі супротивник обстріляв транспортне підприємство», — розповів Чубенко.

Розслідування ведеться за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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