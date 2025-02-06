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Війська РФ на бронетехніці атакували на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили танки та ББМ

06 лютого 2025, 09:21

Війська РФ на бронетехніці атакували на Лиманському напрямку: ЗСУ знищили танки та ББМ

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Російські окупанти із застосуванням бронетехніки атакували поблизу села Копанки на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Внаслідок вогневого ураження бійці ЗСУ знищили чотири танки та чотири бронемашини. Ще три танки та дві ББМ пошкоджені. Для евакуації пошкодженої техніки росіяни намагалися використати БРЕМ, яку також пошкодили за допомогою БПЛА.

Нагадаємо, що українська армія не дала прорвати оборону та знищила бронетехніку з піхотою росіян під містом Покровськ Донецької області.

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