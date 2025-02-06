РФ атакувала Україну дронами та ракетами: відомо, скільки цілей збила ППО

ППО збила 56 БПЛА. Фото: defence-ua.com

Російські окупанти в ніч проти 6 лютого запустили по Україні 77 дронів і дві балістичні ракети. Силам та засобам протиповітряної оборони вдалося знищити 56 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 6 лютого 2025 року (з 19:00 5 лютого) противник атакував 77-ма ударним БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово та двома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Ростовської області», — ідеться у повідомленні.





Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 56 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.



У відомстві зазначили, що 18 безпілотників-імітаторів локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що за 5 лютого росіяни поранили чотирьох мешканців Донецької області.