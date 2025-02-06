Війська РФ просунулися у двох населених пунктах Донецької області — DeepState

Відзначено просування російських окупаційних військ у двох населених пунктах Донецької області. Мапа DeepState

На Донеччині російські війська просунулися в одному з ключових сіл на захід від Курахового — Андріївці. Про це свідчить оновлена мапа Deep State.

Село має важливе значення для виходу на трасу у бік Запоріжжя та оточення українських сил під Кураховим. Зокрема, просування там створює проблеми для ЗСУ у селі Улаклі, розташованому на трасі.

Також є просування у сусідньому селі Дачне (росіяни стверджують, що воно вже ними захоплене, українські паблики та військові цього не підтверджують).

І російські, і українські військові телеграм-канали також пишуть про інтенсивні штурми Константинополя з півдня з періодичним «заскоком» піхоти супротивника на околиці села.