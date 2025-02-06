У Донецькій та Дніпропетровській областях сьогодні будуть застосовуватись графіки екстрених відключень світла

У низці областей України вранці четверга, 6 лютого, було запроваджено графіки аварійного відключення електроенергії. Українців просять відповідальніше споживати електроенергію.

Як повідомили у ДТЕК, за командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Однак тоді в «Укренерго» спростували ці заяви, повідомивши, що прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем і не обумовить необхідності застосування заходів обмеження.

Незважаючи на це в низці областей в перші дні лютого вже вводили аварійні графіки відключення через навантаження енергомережі.