Пів року Курської операції: у ЗСУ розповіли, скільки солдатів і техніки втратила Росія

Полонені російські військові в Курській області. Фото: кадр із відео

6 лютого – шість місяців з початку Курської операції. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Операція Сил оборони України в Курській області почалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії було перенесено на територію Росії. Українські війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів «буферної зони» у РФ.



Курська наступальна операція мала на меті не допустити нового наступу окупантів у Сумській та Харківській областях. Вона і за шість місяців виконує цю функцію.



Операція змусила ЗС РФ перекидати значні ресурси в Курську область, послаблюючи їхні позиції інших напрямах фронту.



Також Росія була змушена просити допомоги у Північної Кореї, яка направила до Курської області 12 000 військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4000 солдатів. З трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві – втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи КНДР відведені з лінії фронту.



За шість місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати росіян у живій силі становлять близько 39 900 військових, з них близько 16 100 – убитими.



Втрати техніки станом на 5 лютого:

131 танк;

689 бойових броньованих машин;

386 артилерійських систем;

12 РСЗВ;

12 засобів ППО;

літак;

три вертольоти;

931 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

1164 одиниці автомобільної техніки;

34 одиниці спеціальної техніки.

У ході операції ЗСУ взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши «обмінний фонд». Це дозволило повернути додому сотні українських бійців.

Нагадаємо, що днями українські десантники взяли в полон понад два десятки російських військових у Курській області.