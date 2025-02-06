Російські окупанти за добу тричі обстріляли Покровську громаду

Російські війська минулої доби, 5 лютого, кілька разів обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, 5 лютого о 05:00 стався обстріл села Ріг, внаслідок якого поранено одну цивільну людину. Пошкоджено будинок (вікна, фасад, перекриття) та 3 господарські будівлі.



Близько 09:30 внаслідок обстрілу Покровська FPV-дроном у мікрорайоні «Сонячний» отримала поранення одна людина.



Крім того, близько 12:20 у північній частині Покровська зафіксовано атаку ворожого FPV-дрона. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль «Укрпошти». Інформації щодо постраждалих не надходило.



Раніше ми писали, що за 5 лютого росіяни поранили чотирьох мешканців Донецької області.