Армія РФ атакувала населені пункти Донеччини понад 10 разів — Філашкін

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 5 лютого, атакували низку населених пунктів Донецької області. Пошкоджено будинки та господарські споруди. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок і автівку, у Розі поранено людину, пошкоджено 4 будинки і 5 господарчих споруд.





Краматорський район. У Лимані 1 людина поранена, пошкоджено адмінбудівлю, склад і гараж. В Іванопіллі Костянтинівської громади пошкоджено 6 приватних будинків, газогін і автомобіль; у Миколаївці — господарчу споруду і авто.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.



Раніше ми писали, що російські війська минулої доби, 5 лютого, кілька разів обстріляли Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки.