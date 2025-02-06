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Під Покровськом за січень Росія втратила вбитими більше солдатів, ніж за всю Другу Чеченську війну – ЗСУ

06 лютого 2025, 11:15

Під Покровськом за січень Росія втратила вбитими більше солдатів, ніж за всю Другу Чеченську війну – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку війська Росії за січень втратили вбитими більше військових, ніж за всю Другу Чеченську війну. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, щоб зрозуміти інтенсивність Покровського напрямку, потрібно подивитися на нещодавно опубліковані дані головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, згідно з якими за січень окупанти там втратили 7000 солдатів безповоротно.

«І 15 000 всього, тобто з пораненими, зниклими безвісти й так далі. Для порівняння, Друга Чеченська війна у росіян за весь період – 6000 загиблих. Тобто під одним Покровськом за січень у росіян більше загиблих, ніж за Другу Чеченську», – зазначив Трегубов.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, скільки солдатів і техніки втратила Росія за пів року операції українських військ у Курській області.

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