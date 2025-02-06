Костянтинівка потрапила під обстріл: пошкоджено електрообладнання підстанції

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У четвер вранці, 6 лютого, російські військовослужбовці вдарили по Костянтинівці за допомогою дронів. Є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Внаслідок чого було пошкоджено електрообладнання підстанції. Ворожа атака викликала перебої в електропостачанні, що може вплинути на роботу критичної інфраструктури», — зазначив він.



За словами Горбунова, постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що російські війська за 5 лютого кілька разів обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки.