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Костянтинівка потрапила під обстріл: пошкоджено електрообладнання підстанції

06 лютого 2025, 11:44

Костянтинівка потрапила під обстріл: пошкоджено електрообладнання підстанції

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У четвер вранці, 6 лютого, російські військовослужбовці вдарили по Костянтинівці за допомогою дронів. Є пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

 «Внаслідок чого було пошкоджено електрообладнання підстанції. Ворожа атака викликала перебої в електропостачанні, що може вплинути на роботу критичної інфраструктури», — зазначив він.

 За словами Горбунова, постраждалих та загиблих немає.

 Раніше ми писали, що російські війська за 5 лютого кілька разів обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки.

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