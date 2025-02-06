На захопленій Луганщині вдвічі подорожчав проїзд

На тимчасово окупованій території Луганської області з 1 лютого вдвічі подорожчав проїзд на міському та міжміському транспорті. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, це стосується тарифів у комунальному транспорті Луганська, де залишається значний дефіцит водіїв.



«Разом із підняттям цін перевізник намагається підвищити економічну привабливість підприємства. Однак, місцеві жителі обурені ще й умовами перевезення, які навряд чи поліпшаться», — резюмував начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що в тимчасово захопленому Рубіжному Луганської області функціонують лише чотири телефони. Більшість населення є єдиним джерелом зв'язку у місті.