Безперервний конвеєр піхоти та туман: у НГУ розповіли, як росіяни штурмують під Покровськом

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта DeepState

На Покровському напрямку російська армія насамперед застосовує комбіновані штурми шляхом залучення великої кількості піхоти. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.



За його словами, окупанти також використовують погодні умови.



«Наразі здебільшого туманна погода, яка ускладнює ведення аеророзвідки для наших підрозділів. І в такий спосіб противник намагається здійснювати, скажімо, безперервний конвеєр руху груп піхоти. Вони можуть бути як нечисленними – від двох до шести людей, так і у складі відділення, наприклад, до 10 людей», – розповів речник НГУ.

Нагадаємо, що під Покровськом за січень Росія втратила вбитими більше солдатів, ніж за всю Другу Чеченську війну.