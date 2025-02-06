Україна отримала від Франції перші винищувачі «Міраж-2000»

Перші французькі винищувачі Міраж-2000 прибули в Україну. Ілюстративне фото

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter) повідомив, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.

Раніше французькі ЗМІ повідомляли, що винищувачі, взяті зі складу Повітряно-космічних сил Франції, були модифіковані, а близько десяти літаків цього типу матимуть українське маркування.

Франція оптимізувала Mirage 2000-5F таким чином, щоб вони могли нести та запускати крилаті ракети SCALP-EG та Storm Shadow.

За даними Avions Legendaires, вони є результатом тривалих переговорів між президентами Франції та України Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським.