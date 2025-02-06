Росіяни обстріляли дроном авто «Укрпошти», яке поверталося з Покровська

Російський дрон ударив по авто Укрпошті. Фото: Ігор Смілянський

Російський дрон атакував автомобіль «Укрпошти», яка виїжджала з Покровська Донецької області. Усі працівники живі. Про це повідомив генеральний директор АТ «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.



За його словами, російські військові продовжують атакувати «Укрпошту» в прифронтових регіонах.



«Цього разу ворожий дрон атакував нашу машину, яка поверталася з Покровська. Завдяки броні працівники залишилися живими. Сам неодноразово бував за кермом тієї машини, коли працював у Донецькій області. Тепер шукатимемо нового броньовичка, тому що ми продовжимо працювати і піклуватися про наших громадян і військових», — йдеться у повідомленні.





Смілянський подякував команді за відданість і сміливість.



Раніше ми писали, що російські війська за 5 лютого кілька разів обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки.