Понад 20 млн гривень направили на потреби підрозділам ЗСУ, які захищають Донецьку область

23 мільйони гривень сьогодні направили безпосередньо підрозділам Сил оборони, Фото: Вадим Філашкін

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін 6 лютого провів засідання Ради оборони області. Було ухвалено рішення направити 23 мільйони гривень підрозділам Сил оборони, які захищають Донецьку область. Про це він написав у телеграм.



За його словами, ці кошти підуть на вантажні фургони, автомобілі, автомобільні станції та засоби РЕБ, а також безпілотники.



Філашкін також обговорив проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів на території області та будівництво оборонних рубежів.



«Забезпечення сталого фронту є важливим елементом президентського Плану внутрішньої стійкості України», — резюмував начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що Філашкін 9 січня провів засідання ради оборони безпеки, на якому було ухвалено рішення направити майже 46 мільйонів гривень на потреби підрозділів, які захищають Донецьку область.