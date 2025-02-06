Понад 20 млн гривень направили на потреби підрозділам ЗСУ, які захищають Донецьку область

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін 6 лютого провів засідання Ради оборони області. Було ухвалено рішення направити 23 мільйони гривень підрозділам Сил оборони, які захищають Донецьку область. Про це він написав у телеграм.
За його словами, ці кошти підуть на вантажні фургони, автомобілі, автомобільні станції та засоби РЕБ, а також безпілотники.
Філашкін також обговорив проведення мобілізації людських та транспортних ресурсів на території області та будівництво оборонних рубежів.
«Забезпечення сталого фронту є важливим елементом президентського Плану внутрішньої стійкості України», — резюмував начальник адміністрації.
Раніше ми писали, що Філашкін 9 січня провів засідання ради оборони безпеки, на якому було ухвалено рішення направити майже 46 мільйонів гривень на потреби підрозділів, які захищають Донецьку область.
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