Спецпосланець Трампа оцінив шанси України знову стати ядерною державою

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото зі сторінки Келлога в соцмережі Х

Спецпосланець президента США по Україні та Росії Кіт Келлог відкинув можливість надання Києву ядерної зброї як гарантії безпеки для країни.

«Ймовірність того, що вони отримають назад свою ядерну зброю, знаходиться десь між мінімальною та нульовою. Давайте будемо чесні, ми знаємо, що цього не станеться», — заявив він в інтерв'ю Fox News.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану 4 лютого заявив, що ядерна зброя може стати достатньою гарантією безпеки у разі, якщо Україну не приймуть до НАТО. Так президент відповів на запитання, що він розглядає як гарантії безпеки від нового нападу РФ.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає конференцію з безпеки у Мюнхені 14–16 лютого. За його словами, на конференції він обговорюватиме питання щодо припинення війни в Україні.