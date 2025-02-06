У Росії заявили про підготовку зустрічі Путіна та Трампа і натякнули, коли вона може відбутися

Глава Кремля Володимир Путін та президент США Дональд Трамп. Фото: «РІА Новини»

Підготовка зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна перебуває у «просунутій стадії». Про це заявив голова комітету Державної Думи РФ у міжнародних справах Леонід Слуцький.



За його словами, найближчим часом буде конкретна інформація щодо зустрічі.



«Щодо лютого чи березня – давайте не будемо загадувати й дамо можливість лідерам грамотно та всебічно до неї підготуватися», – сказав Слуцький.

Нагадаємо, що в адміністрації Трампа «розкол» щодо того, як закінчити війну РФ проти України.