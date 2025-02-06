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Росіяни з технікою наступали на українські позиції на Сіверському напрямку: ЗСУ не дали прорвати оборону

06 лютого 2025, 15:45

Росіяни з технікою наступали на українські позиції на Сіверському напрямку: ЗСУ не дали прорвати оборону

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

Російські війська наступали на позиції української армії поблизу села Верхньокам'янське на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Для прориву оборони та з метою доставки штурмових підрозділів ЗС РФ застосували броньовану, автомобільну та мотоциклетну техніку. Артилерія та оператори БПЛА знищили танк, дев'ять баггі та два мотоцикли. Від подальших атакуючих дій загарбники відмовилися.

Нагадаємо, що війська РФ на бронетехніці атакували на Лиманському напрямку, ЗСУ знищили танки та ББМ росіян.

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