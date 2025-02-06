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США не презентуватимуть мирний план для України на Мюнхенській конференції — Келлог

06 лютого 2025, 15:30

США не презентуватимуть мирний план для України на Мюнхенській конференції — Келлог

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келлог заявив, що на Мюнхенській конференції в середині лютого не буде представлено план мирного врегулювання в Україні.

«Так, наступного тижня ми збираємось на Мюнхенську конференцію з безпеки. Подивіться, є репортаж з іншої мережі новин, в якому йдеться про те, що наступного тижня ми збираємося представити мирний план. Ні, ми не збираємось. Я взагалі не спілкувався з цією мережею новин. Людина, яка представить мирний план, — це президент Сполучених Штатів, а не Кіт Келлог. Ми збираємося довести це до нього, допомогти йому, довести це до точки, коли це представить. Але наступного тижня цього зовсім не станеться», — заявив Келлог у коментарі Newsmax.

Раніше в ЗМІ поширилася інформація про те, що Келлог на Мюнхенській безпековій конференції 14-16 лютого представить план припинення війни Росії проти України. Очікувалося, що план міститиме завершення війни на лінії фронту без офіційного визнання російської юрисдикції над захопленими українськими територіями, а також надання гарантій безпеки Україні.

Мюнхенська конференція з безпеки проходить у столиці Баварії з 1963 року кожної зими, але бувають винятки. Цей захід позиціюється як найвпливовіша у світі зустріч експертів у галузі політики безпеки.

Цього року вона проходитиме з 14 по 16 лютого. Очікується, що в ній ухвалять близько 60 глав держав та урядів, а також 150 міністрів та керівників міжнародних організацій.

Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо завершення війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані.

Також Кіт Келлог відкинув можливість надання Києву ядерної зброї як гарантії безпеки для країни.

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