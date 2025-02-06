Голова Луганської ВА Лисогор отримав більше 500 тисяч гривень зарплатні за 3 місяці

Голова Луганської військової адміністрації Артем Лисогор вже три місяці поспіль отримує зарплатню більшу за 50 прожиткових мінімумів. Заробітна плата чиновника за 3 місяці склала більше пів мільйона гривень. Інформація про суттєві зміни в майновому стані з'явилась на сайті НАЗК.

Так, за листопад 2024 року голова регіону отримав 222 тис. грн, за грудень 2024 — майже 155 тисяч грн, а за січень 2025 року — 161 тисяч грн. Таким чином, за 3 місяці чиновник отримав трохи більше ніж 500 тисяч грн.

Ці щомісячні зарплати Артема Лисогора стали відомі тому, що законодавство України вимагає від посадових осіб декларувати будь-які зміни в доходах або майні, якщо сума цих змін перевищує 50 прожиткових мінімумів, тобто 151 тисячу 400 грн(прожитковий мінімум для працездатних громадян — 3028 грн).

Нагадаємо, у 2023 році Артем Лисогор задекларував 1 278 784 гривні загального доходу, що в середньому становить трохи більше 106 тисяч гривень на місяць.

За словами Артема Лисогора надходження до обласного бюджету Луганської області зменшились наразі майже в десять разів порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.