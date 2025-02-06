Таїсію Повалій судитимуть за колабораціонізм: її майно конфісковано

Прокуратура передала до суду справу екс-депутатки від «Партії регіонів», яку звинувачують у колабораціонізмі та виправданні російської агресії. Вона з 2014 року живе в РФ, 2023-го за даними обвинувачення, отримала російське громадянство, підтримує Кремль і бере участь у пропагандистських заходах.

Судячи з фото на сайті вінницької прокуратури, йдеться про співачку Таїсію Повалій. Вона — народна артистка України, у 2012 році була обрана депутаткою від Партії регіонів. Після Революції Гідності виїхала до Росії, де продовжила кар'єру та відкрито підтримує повномасштабну війну РФ проти України.

За рішенням суду її майно в Україні конфісковано. Обвинуваченій загрожує до 12 років позбавлення волі.



Служба безпеки України повідомила про заочну підозру Таїсії Повалій у лютому минулого 2024 року.