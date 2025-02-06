Трамп ще не має мирного плану щодо України — Зеленський

У президента США Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський журналістам. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Президент уточнив, що він уже має бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.



«Його (плану, — ред.) ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не офіційний план президента Трампа», — сказав Зеленський.



Президент уточнив, що він уже має бачення плану, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще до інавгурації Трампа.



Також Зеленський висловив упевненість, що «наші команди працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть із боку Сполучених Штатів».



Крім того, президент висловив упевненість, що буде багато інформації щодо потенційного плану «у Києві, не у Києві», десь це може збігатися з реальністю, але здебільшого ні.



«Дочекаємось все ж таки наших офіційних переговорів та офіційних результатів», — додав Зеленський.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келлог заявив, що на Мюнхенській конференції в середині лютого не буде представлено план мирного врегулювання в Україні.



Президент США Дональд Трамп анонсував проведення переговорів з Україною, Росією та іншими державами щодо завершення війни. Він розповів журналістам, що його адміністрація вже над цим працює і такі зустрічі вже заплановані.



