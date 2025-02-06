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Артилеристи знищили гармату МТ-12 росіян на Харківщині

06 лютого 2025, 19:35

Артилеристи знищили гармату МТ-12 росіян на Харківщині

Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12. Фото: ОТУ Харків Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12. Фото: ОТУ Харків

Артилеристи бригади «Гарт» під Вовчанськом Харківської області знищили гармату МТ-12 російських окупантів. Про це передає оперативно-тактичне угруповання Харків».

«Артилерія бригади «Гарт» під час чергового відпрацювання по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку знищила гармату МТ-12, точку злету безпілотних літальних апаратів противника, вогневу позицію 120-мм міномету», — йдеться у повідомленні.

 Крім того, було завдано ударів по місцях зосередження особового складу. Підтверджено знищення 11 окупантів, 19 — поранено.

Раніше ми писали, що російські війська наступали на позиції української армії поблизу села Верхньокам'янське на Сіверському напрямку.

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