Артилеристи знищили гармату МТ-12 росіян на Харківщині

Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12. Фото: ОТУ Харків

Артилеристи бригади «Гарт» під Вовчанськом Харківської області знищили гармату МТ-12 російських окупантів. Про це передає оперативно-тактичне угруповання Харків».



«Артилерія бригади «Гарт» під час чергового відпрацювання по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку знищила гармату МТ-12, точку злету безпілотних літальних апаратів противника, вогневу позицію 120-мм міномету», — йдеться у повідомленні.



Крім того, було завдано ударів по місцях зосередження особового складу. Підтверджено знищення 11 окупантів, 19 — поранено.



Раніше ми писали, що російські війська наступали на позиції української армії поблизу села Верхньокам'янське на Сіверському напрямку.