На Покровському напрямку під час будівництва фортифікацій російський дрон убив двох людей

На будівництві фортифікацій на Покровському напрямі загинули двоє працівників. Фото: Автомагістраль-Південь

Компанія «Автомагістраль-Південь» повідомила про загибель двох своїх працівників, які будували фортифікації на Покровському напрямку. Ще один працівник отримав важке поранення.



«Біля одного з військових опорних пунктів ворожий дрон влучив у технічний автомобіль компанії, водій та працівник загинули на місці. Третього пасажира вдалося витягнути з палаючої машини та врятувати», — йдеться у повідомленні.





У компанії додали, що це не перший випадок, у січні внаслідок скиду з БПЛА було поранено кількох співробітників. Фортифікації неодноразово накривалися з РСЗВ.



Раніше ми писали, що на Покровському напрямку Bradley за підтримки штурмовиків ЗШБ «СКАЛА» зачистили систему траншей.