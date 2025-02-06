Ще 8 дітей виїхали з окупованого Криму до рідних

Україні вдалося повернути додому ще вісьмох дітей із тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила радниця керівника Офісу президента та операційна директорка Bring Kids Back UA Дар'я Зарівна.



«Їхня історія — приклад системної жорстокості окупантів: дітей насильно відібрали у матері під час перебування у лікарні, змусивши її під загрозами віддати їх у дитбудинок. У закладі дітей піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх навчали поводитися зі зброєю та готували до війни. Все це частина російської політики, спрямованої на знищення української ідентичності», — розповів Зарівна.



Вона подякувала організації Save Ukraine за сприяння в організації рятувальної місії.



«Кожна врятована дитина — це наша маленька перемога, проте десятки тисяч дітей досі залишаються поневоленими РФ. Ми не зупинимося, доки всі наші діти не будуть вдома», — зазначила Зарівна.

Раніше в рамках ініціативи Bring Kids Back UA на батьківщину повернулися 12 українських дітей, які перебували на окупованих територіях і зазнавали тиску.