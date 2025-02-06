Ще 10 українців судитимуть за те, що вони приєдналися до армії РФ

Перед судом постануть 10 громадян, які у складі збройних сил РФ брали участь у настанні окупантів у Донецькій області.



«Завершено досудове розслідування щодо 10 громадян, затриманих українськими захисниками у Бахмутському та Покровському районах. Обвинувальні акти прокурори Донецької обласної прокуратури направили до суду за фактами державної зради та колабораціоністської діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України)», — повідомили у прокуратурі Донеччини.



Сім мешканців області та уродженець Луганщини вступили до бандформування «ДНР» у 2021-2022 роках. Ще двоє чоловіків з Маріуполя та Харцизька приєдналися до окупаційних військ у травні та листопаді 2024 року.



Чоловіки обіймали посади стрільців, кулеметників, гранатометників та навідників для військ РФ. Воювали у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.



Також вони будували фортифікації, чергували на блокпостах, виходили до бойових рейдів у Бахмутському, Волноваському, Покровському районах.

Раніше на Донеччині прокуратура повідомила про підозру 6 чоловікам, які воювали у складі військ РФ проти ЗСУ на Донбасі.



Також у Донецькій області суд ув'язнив 11 осіб, які воювали проти Сил оборони на східному фронті. Восени минулого року українські захисники взяли бойовиків у полон.



У Донецькій області ще 10 українців, які вступили до лав окупаційної російської армії, постануть перед судом.