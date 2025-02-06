Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів

Політика



Президент Володимир Зеленський повідомив , що у президента США Дональда Трампа ще немає офіційного плану щодо припинення війни.



Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з врегулювання українського питання Кіт Келлог заявив , що на Мюнхенській конференції в середині лютого не буде представлено план мирного врегулювання в Україні.



Повітряні сили ЗСУ отримали додаткові винищувачі F-16 від Нідерландів. За словами міністра оборони України Рустема Умерова, літаки вже в Україні і незабаром розпочнуть виконання бойових завдань.



Економіка



Російська компанія, яка займається закупівлею зерна на окупованих територіях України, поставила до Єгипту понад 20 тисяч тонн пшениці. У документах експортером зазначено російську компанію «Паллада». Протягом двох місяців перед відправкою судна компанія отримувала невеликі партії пшениці з окупованої Запорізької області, загальним обсягом 126 тонн відповідно до карантинних сертифікатів.



Суспільство



Учасник війни в Україні, звинувачений у розстрілі мирних жителів у Бучі, став заступником міністра в Оренбурзькій області Росії.



На окупованій території Луганської області з 1 лютого вдвічі подорожчав проїзд міським та міжміським транспортом, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. З його слів, це стосується тарифів у комунальному транспорті Луганська, де залишається значний дефіцит водіїв.



Бойові дії



На Покровському напрямку під час будівництва фортифікацій російський дрон убив двох людей. Росіяни обстріляли дроном авто «Укрпошти», яке поверталося з Покровська . Усі працівники живі, автомобіль був броньований. Костянтинівка потрапила під обстріл: пошкоджено електроустаткування підстанції. У Харкові росіяни обстріляли ринок «Барабашово» та транспортне підприємство у Новобаварському районі.



В окупованій Горлівці знеструмлено центр міста. Як заявили в угрупуванні «ДНР», через обстріл центрального району пошкоджено одну з установ та низку автомобілів. Про постраждалих мешканців не повідомляється.



За даними аналітиків DeepState, на Донеччині російські війська просунулися в одному з ключових сіл на захід від Курахово — Андріївці. Село має важливе значення для виходу на трасу у бік Запоріжжя та оточення українських сил під Кураховим.



ЗСУ пішли у наступ у Курській області у напрямку Біловського району, повідомляють російські ЗМІ. Стверджується, що точаться бої в районі села Уланки. Ні російська, ні українська сторона офіційно бої у Курській області наразі не коментують.



У ніч проти 6 лютого БпЛА завдали удару по аеродрому в Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю Росії. Цей об'єкт використовується супротивником для запуску дронів-камікадзе, які використовуються для атак на українські міста. На аеродромі виникла пожежа.