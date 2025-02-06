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ЗМІ повідомили про невдалий запуск «Орешника» по Києву

06 лютого 2025, 22:40

ЗМІ повідомили про невдалий запуск «Орешника» по Києву

Російські війська запустили вранці 6 лютого другу балістичну ракету «Орешник», ймовірно, по Києву, але вона не поцілила, повідомляє Forbes.

За даними видання, випущена ракета вибухнула на території Росії.

При цьому видання пише, що поки що неможливо незалежно підтвердити невдачу другого «Орешника» в польоті.

Як повідомлялося, вранці 21 листопада 2024 року російські війська завдали серії ударів по Дніпру із застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети, а також аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинжал» та семи крилатих ракет Х-101. В результаті постраждали двоє людей, пошкоджено промислове підприємство та будівлю центру реабілітації інвалідів. Пізніше Володимир Путін підтвердив завдання удару. Він стверджував, що російські військові провели випробування однієї з найновіших балістичних ракет середньої дальності «Орешник», і це нібито було успішним.

За даними Головного управління розвідки України, це балістична ракета, ймовірно, зі складу ракетного комплексу «Кедр».

19 грудня Росія запропонувала «технологічну дуель». Путін запропонував ударити новою ракетою «Орешник» кудись по Києву, а західні країни нехай поставлять протиповітряну оборону, щоб подивитися, що буде. Путін заявив про те, що подібний «експеримент» буде «корисним та цікавим» для Росії. На це відреагував президент України Володимир Зеленський.

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