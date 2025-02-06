Обстріл окупованої Горлівки: центр міста без світла

В окупованій Горлівці знеструмлено центр вдень 6 лютого. Як заявили в угрупуванні «ДНР», через обстріл центрального району міста пошкоджено одну з установ та низку автомобілів. Про постраждалих місцевих жителів не повідомляється.



Нагадаємо, вранці 6 лютого російські військовослужбовці вдарили по Костянтинівці за допомогою дронів. Внаслідок цього було пошкоджено електрообладнання підстанції. Російська атака викликала перебої в електропостачанні.



Військові окупаційної армії РФ завдали чотири авіаудари околицями міста Костянтинівки. Для атаки вони використовували керовані авіабомби.