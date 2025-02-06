Програма підтримки переселенців має з'явитися в Україні за два тижні — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання перед підлеглими щодо розв'язання проблем переселенців.



Він доручив міністру фінансів Сергію Марченку та віце-прем'єр-міністру з відновлення України — міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі розробити протягом двох тижнів чітку програму підтримки внутрішніх переселенців.



Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні 6 лютого.



Він зазначив, що Європейський банк реконструкції та розвитку має можливість допомогти Україні забезпечити житлом переселенців.



Нагадаємо, що в Україні оголосили реєстрацію на нову фінансову допомогу для ВПО.



Влітку 2024 року в Україні презентували стратегію державної політики щодо забезпечення житлових прав ВПО до 2027 року. Документ містить цілі та завдання для розв'язання житлових питань переселенців, включаючи створення єдиної інформаційної системи для кращого управління житловими потребами ВПО. Тепер стратегію розробляють заново.



Раніше правозахисники презентували свої рекомендації щодо захисту прав людини в Україні.