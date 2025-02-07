Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»

Командування російської армії почало виведення окремих зенітно-ракетних підрозділів із Криму вглиб Росії. Про це повідомляють агенти «АТЕШ» зі складу ЗС РФ.



«Це рішення продиктоване не тільки ударами Сил оборони України по нафтобазах і військовій інфраструктурі, а й суспільним тиском усередині країни. Частина комплексів, включно з установками 31-ї дивізії ППО, вже передислокується з півострова на нові позиції. Окупанти розуміють, що цей крок створює критичні проломи в обороні Криму, але у них немає іншого виходу», - йдеться в повідомленні.



За даними українського спротиву на півострові, унаслідок цього вразливими залишаються аеродроми, військові склади та Керченський міст.



«Атаки українських далекобійних дронів демонструють, що путінський режим нездатний захистити військові об'єкти в Бєлгородській, Курській, Воронезькій областях та інших регіонах Росії. Їм доводиться ризикувати, оскільки втрати нафтобаз і логістичних вузлів у Росії вже досягають критичної позначки», — зазначили в «АТЕШ».

Нагадаємо, рух опору українців та кримських татар в окупованому Криму «АТЕШ» зафіксували переміщення колони військової техніки поблизу Джанкоя.