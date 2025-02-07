ЗСУ просунулися на 5 кілометрів углиб Курської області за добу — ISW

Збройні сили України розпочали новий контрнаступ у Курській області Росії та за добу просунулися на 5 кілометрів углиб регіону. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 лютого.

«Українські війська розпочали нову серію батальйонних механізованих атак у Курській області і 6 лютого просунулися до п'яти кілометрів углиб російських позицій на південний схід від Суджі», — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що геолокаційні кадри вказують на те, що українська армія просунулась на південний захід від Махнівки та на північ та схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа – Обоянь.

Крім того, за даними ISW, ЗСУ зайняли хутір Колмаків та присілок Фансіївка Курської області.

Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що українські війська атакували кількома хвилями у напрямку Черкаської Конопельки та Уланок із залученням бронетехніки силами до двох механізованих батальйонів, і що російські війська відбили атаку.

Один із російських військових блогерів також стверджував, що українські сили захопили Черкаську Конопельку, а деякі російські джерела стверджували, що українські сили прорвалися до села Уланок або навіть його захопили.

«ISW поки не бачила геолокаційних доказів, які б дозволили оцінити, що українські сили діють в Уланці», — йдеться у звіті.

В ISW також зазначили, що поки що не мають підстав стверджувати про активність України поблизу селища Кругленьке, про що також стверджували російські військові блогери.

В Інституті повідомили, що основними силами ЗС РФ, які обороняються від українських атак на південний схід від Суджі, зараз є підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної бригади, 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот), 30-го мотострілецького полку. а та 177-го морського піхотного полку (Каспійська флотилія), а також чеченські оператори безпілотних літальних апаратів «Ахмат».