Росія атакувала Україну 112 безпілотниками: деталі удару

Росія атакувала Україну 112 безпілотниками. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 7 лютого 2025 року російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 112 ударних дронів «Shahed» та безпілотників-імітаторів різних типів. Про це йдеться у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.







Запуски здійснювалися з територій Курської, Орловської, Брянської областей, а також з Міллерово і Шаталово в Росії. Станом на 09:00 підтверджено знищення 81 ударного дрона і 31 безпілотника-імітатора.



Основні зони ураження безпілотників охоплюють 12 областей: Харківську, Полтавську, Сумську, Київську, Черкаську, Чернігівську, Кіровоградську, Житомирську, Хмельницьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області.



Попри успішну роботу ППО, атака призвела до пошкоджень інфраструктури в Сумській, Київській та Хмельницькій областях. Подробиці руйнувань і кількість постраждалих уточнюються.

Раніше РФ атакувала Україну дронами та ракетами. Стало відомо, скільки цілей збила ППО.