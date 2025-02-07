Трагедія на Харківщині: 10-річний хлопчик загинув через вибух НВП

У селищі Коротич Харківського району сталася трагедія - 10-річний хлопчик загинув унаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета (НВП) у приватному будинку. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
На місці події працюють правоохоронці, встановлюючи всі обставини того, що сталося.
Влада та рятувальники нагадують про важливість дотримання мінної безпеки:
Раніше повідомлялося, що окупаційна армія Росії дистанційно мінує Херсонщину. Вже знешкоджено 11 боєприпасів.
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