В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська

У ЛНР влаштували показову акцію з позбавленням громадянства РФ. Фото: "МВС" "ЛНР"

Мешканку тимчасово окупованого Новодружеська Луганської області позбавили російського паспорта, також її зняли з реєстрації місця проживання. Про це повідомляє так зване «Міністерство внутрішніх справ» «ЛНР».



«Правоохоронні органи» «ЛНР» упевнені, що жінка створює «загрозу національній безпеці Росії».



«Відповідно до пп. "б" п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закону «Про громадянство Російської Федерації» на підставі матеріалів Управління ФСБ Росії щодо 57-річної уродженки Новодружеська Лисичанського м.о. винесено рішення про припинення громадянства Російської Федерації. Така процедура у ЛНР проводиться вперше», — повідомили у незаконному формуванні.



Як зазначили, паспорт громадянина Росії Олена Вікторівна отримала у березні 2023 року, у жовтні того ж року — їй було видано закордонний паспорт. Наразі її документи недійсні, також вона знята з реєстраційного обліку за місцем проживання.



Раніше ми писали, що в окупованому місті Старобільськ Луганської області чоловікам під час оформлення російського паспорта загрожує попадання до армії РФ.