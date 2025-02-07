Трамп розпустив департамент із боротьби з порушеннями антиросійських санкцій

Департамент KleptoCapture, створений колишнім президентом США Джо Байденом 2022 року, займався переслідуванням російських олігархів. Дональд Трамп ухвалив рішення його розпустити. Про це пише BILD.



Нова міністерка юстиції Пем Бонді пояснила, що цей спеціальний підрозділ потребував «фундаментальної зміни мислення та підходу». Тому його ресурси будуть спрямовані на боротьбу з наркокартелями. Слідчі повернуться до своїх колишніх обов'язків, а поточні справи будуть припинені.



За час своєї роботи KleptoCapture порушила кілька справ за порушення санкцій проти російських мільярдерів, зокрема Олега Дерипаски й Костянтина Малофєєва. Слідчі також конфіскували розкішні яхти Сулеймана Керімова і Віктора Вексельберга.



Дональд Трамп хоче покращити відносини з Росією, і скасування цього департаменту може бути ще одним сигналом у бік Путіна, вважають у редакції BILD.

Раніше Міжнародний дослідницький проєкт Shadow Fleet Secrets дійшов висновку, що європейські та американські судновласники за останні роки продали 230 старих танкерів до російського тіньового флоту.