Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Армія РФ 6 разів обстріляла населені пункти Донеччини — Філашкін

07 лютого 2025, 10:59

Армія РФ 6 разів обстріляла населені пункти Донеччини — Філашкін

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 6 лютого, атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під ударом опинилися два райони:



Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Закітному пошкоджено 7 будинків; у Ямполі пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок, ще 2 — в Іванопіллі.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і промзона.

Раніше ми писали, що російські війська за 5 лютого кілька разів обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Люди
Вадим Філашкін
Події
Війна
Місця
Донецька область
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
09:17
Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»
23:00
Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів
19:47
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
17:40
Обстріл окупованої Горлівки: центр міста без світла
11:58
На захопленій Луганщині вдвічі подорожчав проїзд
09:48
Війська РФ просунулися у двох населених пунктах Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: Трамп анонсував переговори. Новий обмін полоненими
22:15
Ще четверо «депутатів ДНР» отримали підозри від прокуратури Донецької області
15:20
Призовник без прав на КАМАЗі протаранив Су-25 у Сімферополі
23:14
Головне за день: Жертви атаки РФ у Ізюмі. Син Януковича заробляє на продажу вугілля
22:02
Син Януковича заробляє на продажу вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини – ЗМІ
11:58
Під час обстрілу окупованої Горлівки постраждали 7 людей
09:17
В Україну повернулися 12 дітей, вивезених до Росії
08:30
Армія РФ просунулася у Часовому Ярі та ще біля трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:00
Головне за день: У Москві вбили Арсена «Горлівського». Трамп проявляє інтерес до ресурсів України
20:13
У напрямку Маріуполя рухається мазут із танкерів РФ: забруднено 15 кілометрів прибережної смуги Азовського моря – мерія
14:50
Затримано «голову» адміністрації окупованого Сіверськодонецька: вбивства, викрадення, розбій
11:22
В окупованому Маріуполі затвердили нові символи міста
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. На Курщині підірвався на міні російський віце-губернатор
усі новини
11:22
Російські війська укрупнили групи, які йдуть в атаку на Покровському напрямку – ЗСУ
11:15
Росіяни обстріляли Миропільську громаду: зруйновано будинок, є жертви
10:59
Армія РФ 6 разів обстріляла населені пункти Донеччини — Філашкін
10:59
Бійці «Омега» підірвали залізничне полотно, порушивши логістику РФ
10:40
Трамп розпустив департамент із боротьби з порушеннями антиросійських санкцій
10:24
В угрупованні «ЛНР» окупанти вперше позбавили громадянства РФ мешканку Новодружеська
10:15
Дії санкцій проти Росії у Вашингтоні оцінили на 3 із 10, і готові їх подвоїти
10:10
У Часовому Яру українська армія безпілотниками знищила російських солдатів в укриттях: кадри
09:56
Трагедія на Харківщині: 10-річний хлопчик загинув через вибух НВП
09:46
Українські війська просунулися під Кураховим – ISW
09:40
ЗСУ просунулися на 5 кілометрів углиб Курської області за добу — ISW
09:38
Росія атакувала Україну 112 безпілотниками: деталі удару
09:31
ЗСУ відбили наступ і знищили колону бронетехніки російських військ біля Часового Яру
09:17
Росія перекидає ППО з Криму, залишаючи півострів без захисту — «АТЕШ»
09:08
Російська армія просунулася під Покровськом та Кураховим – DeepState
08:58
У Донецькій та Дніпропетровській областях знову запровадили графіки аварійного відключення світла
07:40
Допоможи «Новинам Донбасу» стати кращими для тебе! Пройди опитування
23:00
Головне за день: Зерно з окупованої України у Єгипті. F-16 від Нідерландів
22:40
ЗМІ повідомили про невдалий запуск «Орешника» по Києву
21:40
Ще 10 українців судитимуть за те, що вони приєдналися до армії РФ
усі новини
ВІДЕО
Вибух на залізничному полотні, який порушив логістику РФ. Фото: кадр із відео Бійці «Омега» підірвали залізничне полотно, порушивши логістику РФ
07 лютого, 10:59
Удар по російських солдатах в укритті у Часовому Яру. Фото: кадр із відео У Часовому Яру українська армія безпілотниками знищила російських солдатів в укриттях: кадри
07 лютого, 10:10
Сили безпілотних систем виявили та знищили російський Град. Фото: Сили безпілотних систем Сили безпілотних систем знищили російський «Град» на Луганському напрямі
06 лютого, 20:28
Українські артилеристи знищили російську гармату МТ-12. Фото: ОТУ Харків Артилеристи знищили гармату МТ-12 росіян на Харківщині
06 лютого, 19:35
Російські військові та мирний житель у Великій Новосілці. Фото: кадр із відео Російські військові прикриваються мирним населенням у Великій Новосілці: у ЗСУ показали відео
06 лютого, 16:58
Заступником міністра в Оренбурзькій області РФ став російський військовий Нурсултан Муссагалєєв (праворуч), звинувачений у розстрілі мирних жителів у Бучі. Фото: телеграм-канал губернатора Оренбурзької області Дениса Паслера Звинувачений у розстрілі мирних жителів у Бучі російський військовий став заступником міністра
06 лютого, 16:54
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір