Армія РФ 6 разів обстріляла населені пункти Донеччини — Філашкін

Росіяни обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 6 лютого, атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих за добу не надходила», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під ударом опинилися два райони:





Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю; у Закітному пошкоджено 7 будинків; у Ямполі пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено будинок, ще 2 — в Іванопіллі.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і промзона.



Раніше ми писали, що російські війська за 5 лютого кілька разів обстріляли Покровську громаду на Донеччині. Внаслідок ударів двоє людей отримали поранення, пошкоджено будинки.