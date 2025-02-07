Росіяни обстріляли Миропільську громаду: зруйновано будинок, є жертви

Війська РФ атакували Миропільську громаду Сумської області, застосовуючи міномети та керовані авіаційні бомби (КАБ). Зафіксовано 5 мінометних вибухів та 8 ударів КАБ. Про це повідомляє Сумська ОВА.



Унаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки, а багатоквартирний житловий будинок повністю зруйновано. За попередніми даними, загинуло двоє людей — їхні тіла було виявлено під час розбору завалів.



Пошуково-рятувальні роботи тривають, під уламками можуть перебувати інші люди. Рятувальники та екстрені служби роблять усе можливе, щоб знайти постраждалих.

Раніше повідомлялося, що, попри успішну роботу ППО, атака РФ призвела до пошкоджень інфраструктури в Сумській області.