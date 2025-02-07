ЗСУ ліквідували десятки російських загарбників поблизу селища Велика Новосілка

Українські військовослужбовці за допомогою дронів знищили десятки російських загарбників поблизу Великої Новосілки Донецької області. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».
«На Новопавлівському напрямку пілоти ударних дронів батальйону безпілотних систем знищили десятки російських загарбників неподалік селища Велика Новосілка», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що Сили оборони для ліквідації окупантів застосовували ударні FPV-дрони.
«Оператори БПЛА активно вибивають штурмові групи противника і запевнили, що у нього тут немає потенціалу для подальшого просування», — резюмували військові.
Раніше ми писали, що у селищі Велика Новосілка Донецької області росіяни прикриваються мирним населенням.
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