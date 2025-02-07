Україна почала експорт біометану в Європу через трубопровід

Україна вперше експортувала біометан трубопроводом до Європи. Про це повідомила Енергетична митниця України.
«Історична подія для української енергетики. 6 лютого Енергетична митниця успішно здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту в Європу трубопровідним транспортом», — ідеться в повідомленні митниці у Facebook.
Це стало можливим завдяки дворічній підготовці, під час якої було внесено зміни до законодавства та узгоджено процедури митного контролю та оформлення біометану.
Чому це важливо?
Як зазначили учасники ринку біоенергетики, першу партію біометану експортує агрохолдинг Vitagro, чий завод потужністю 3 млн куб. м біометану на рік працює в Хмельницькій області.
Цей крок, на думку представників митниці, відкриває нові перспективи для України, її економіки та партнерів у Європі.
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