Україна почала експорт біометану в Європу через трубопровід

Україна почала експорт біометану в Європу. Фото: Енергетична митниця

Україна вперше експортувала біометан трубопроводом до Європи. Про це повідомила Енергетична митниця України.



«Історична подія для української енергетики. 6 лютого Енергетична митниця успішно здійснила оформлення періодичної митної декларації на переміщення через митний кордон України першої партії біометану для експорту в Європу трубопровідним транспортом», — ідеться в повідомленні митниці у Facebook.



Це стало можливим завдяки дворічній підготовці, під час якої було внесено зміни до законодавства та узгоджено процедури митного контролю та оформлення біометану.

Чому це важливо?

Енергетична незалежність – Україна зміцнює свою роль у європейському ринку відновлюваних джерел енергії.

– Україна зміцнює свою роль у європейському ринку відновлюваних джерел енергії. Екологічність – біометан здатний замінити природний газ і скоротити викиди CO₂.

– біометан здатний замінити природний газ і скоротити викиди CO₂. Розвиток агросектору – паливо виробляється з органічних відходів, що підтримує сільське господарство та залучає інвестиції.

– паливо виробляється з органічних відходів, що підтримує сільське господарство та залучає інвестиції. Європейська інтеграція – Україна демонструє готовність бути надійним постачальником зеленої енергії.





Як зазначили учасники ринку біоенергетики, першу партію біометану експортує агрохолдинг Vitagro, чий завод потужністю 3 млн куб. м біометану на рік працює в Хмельницькій області.



Цей крок, на думку представників митниці, відкриває нові перспективи для України, її економіки та партнерів у Європі.