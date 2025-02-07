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Відновлення українських регіонів: відомо, які проєкти відібрано для фінансування у 2025 році

07 лютого 2025, 13:15

Відновлення українських регіонів: відомо, які проєкти відібрано для фінансування у 2025 році

100 млн євро на відновлення: які проекти подані від прифронтових областей. Фото: map.dream.gov.ua 100 млн євро на відновлення: які проекти подані від прифронтових областей. Фото: map.dream.gov.ua

Від прифронтових Харківської, Херсонської та Запорізької областей загалом 25 громад подали заявки на участь у програмі відновлення України. Сумарно було подано 48 проєктів: 19 — від Харківської області, 16 — від Запорізької, і 13 — від Херсонської. Такі данні «Новини Донбасу» отримали з платформи DREAM, та від комунікаційників ініціативи.

Через невідповідність територіальним умовам програми, а саме перебуванні у «Помаранчевій зоні» — території в межах 25-70 км від зони активних бойових дій або від кордону з Росією, громади Донецької області не змогли подати свої заявки на програму. Луганська область окупована на більше ніж 95%.

Проєкти від громад охоплюють три основні напрямки: будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів водопостачання і водовідведення; будівництво та розміщення установок та котелень для виробництва тепло- та електроенергії; а також будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я.

Проєкти будуть обрані відповідно до кількох вимог. Серед них: наявність затверджених регіональних стратегій розвитку та стратегій розвитку територіальних громад до 2027 року; наявність затвердженої проєктної документації; рівень співфінансування проєкту; спроможність громади залежно від індексу податкової спроможності бюджету; а також термін реалізації проєкту. Для проєктів із газопоршневими та газотурбінними установками буде враховуватись географічне розташування, наявність альтернативного джерела теплопостачання та процент покриття споживачів послуг.

Всі подані на програму проєкти можна переглянути на порталі DREAM у розділі «Аналітика».

Програма відновлення України ІІІ — це фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком, відповідно якої передбачається залучення 100 млн. євро на фінансування проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства, забезпеченням муніципальним житлом тощо у регіонах, що постраждали внаслідок військової агресії Росії (підконтрольні Уряду України), а також у тих, що зазнали найбільшого навантаження через значний наплив внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, журналісти «Новин Донбасу» зібрали аналіз основних подій на окупованій частині Донецької області та наративів російської пропаганди. Окупанти обіцяють відновлення залізниць та економіки, але реальність далека від їхніх слів. Як живуть люди у містах Донбасу під контролем Росії?

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