Російські FPV-дрони атакували український Т-80 і БМП у Кам'янському

FPV-дрони РФ атакували український Т-80 і БМП у Кам'янському. Фото: скріншот дрона

У Кам'янському, Запорізька область, російські війська використали FPV-дрони на оптоволокні для атаки на українську техніку. Інформація про це з'явилася в телеграм-каналі RST.



Унаслідок удару було уражено танк Т-80 і броньовану машину піхоти (БМП). Колона включала до п'яти броньованих бойових машин (ББМ), і контратака дронів призвела до значних пошкоджень.

Місце пересування техніки ЗСУ. Фото: RST

За інформацією джерел, хоча точні втрати поки що уточнюються, контратака була досить успішною для російських військ.



Водночас за даними Генштабу України, минулої доби на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках росіяни не проводили наступальних дій.

Техніка ЗСУ в об'єктиві російського дрона. Фото: RST

Цей інцидент демонструє продовження активного застосування FPV-дронів на оптоволокні російськими силами проти української бронетехніки.

Нагадаємо, російські військові прикриваються мирним населенням у Великій Новосілці.