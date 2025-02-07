Над Запоріжжям збили авіабомбу: це не перший випадок

Українським військовослужбовцям вдалося збити керовану авіаційну бомбу у Запоріжжі. Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що це не перший випадок знищення такого засобу авіаційного ураження. Про це повідомляє РБК-Україна.



За його словами, керовані авіаційні бомби бувають різних типів з різною бойовою частиною. Російські окупанти застосовують їх з літаків тактичної авіації, не заходячи в зону ураження нашої ППО — росіяни запускають ці бомби з дистанції.



«Для протидії цій загрозі потрібен комплексний підхід — як використання засобів наземної ППО, так і авіаційної компоненти, щоб якнайдалі відганяти носіїв цих КАБів», — резюмував він.



Зазначимо, що начальник Запорізької ОВА Іван Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по Запорізькій області.