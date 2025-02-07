ЗСУ знищили російську РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку: система була серйозною загрозою

Знищена РЛС «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку. Фото: кадр із відео

Пілоти БПЛА 10-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ виявили та знищили російську радіолокаційну станцію 1Л219М «Зоопарк-1» на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти замаскували свою РЛС у лісопосадці. Українським бійцям довелося витратити кілька FPV-дронів, щоб станція нарешті загорілася.



Ця система була серйозною загрозою для українських військ, оскільки дозволяла ЗС РФ виявляти та визначати місцезнаходження артилерії. Знищення РЛС «Зоопарк-1» значно ускладнить росіянам ведення бойових дій у цьому напрямку.

Нагадаємо, що у місті Часів Яр Донецької області українська армія безпілотниками знищила російських солдатів в укриттях.