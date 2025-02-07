У Родинському сталася пожежа

У Родінському ліквідували пожежу. Фото: ДСНС

У п'ятницю вранці, 7 лютого, у місті Родинське Покровської громади Донецької області у підвалі житлового будинку спалахнула пожежа. Інформація про жертв не надходила. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«О 00:09 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку в місті Родинське Покровського району», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що рятувальники оперативно ліквідували спалах на площі 8 кв. м. Постраждалих немає. Причини та обставини пожежі встановлюють спеціалісти.



Раніше ми писали, що під російський удар у Краматорську потрапило місцеве підприємство. Внаслідок влучення снаряда виникла пожежа, яка охопила не лише будівлю, а й три автомобілі поблизу.