У Німеччині від можливого нападу російських спецслужб охороняють главу Rheinmetall

На фото видання BILD: голова концерну Rheinmetall Армін Паппергер

Главу концерну Rheinmetall німецькі органи безпеки охороняють від можливого нападу російських спецслужб. Про це пише німецьке видання BILD.

Зазначається, що Володимир Путін незадоволений постачанням західної зброї в Україну і хоче їх припинити. У липні минулого року серйозний занепокоєння на Заході викликали повідомлення CNN про плани Росії атакувати керівників європейських оборонних компаній.

Журналісти називали серед конкретних цілей голову німецького концерну Rheinmetall Арміна Паппергера.

Загроза підприємцю наразі підкріплюється новим повідомленням журналу Focus. Посилаючись на інсайдерів, Focus розповів про секретну зустріч Путіна з високопоставленими військовими та офіцерами ГРУ у Ростові у березні 2024 року. Крім того, там обговорювалися поставки зброї Україні.

Повідомляється, що під час обговорення Путін розлютився і чотири рази згадав боса Rheinmetall на ім'я, назвавши його провокатором і підбурювачем.

Пишуть, що німецький уряд знає про цей інцидент. У відповідь на запитання Focus високопосадовець сказав про ту тираду Путіна: «Незвичайний і жорсткий вислів, який справив на нас важке враження».

Відповідно, німецькі органи безпеки значно посилили запобіжні заходи, щоб забезпечити безпеку боса Rheinmetall.

Rheinmetall – проблема для російської держави. З лютого 2022 року українська армія отримала чимало зброї від цього німецького концерну: основні бойові танки «Леопард-1» та «Леопард-2», а також бойові машини піхоти «Мардер» та інше озброєння. Rheinmetall входить до списку DAX з 2023 року та є найбільшим оборонним підприємством Німеччини.