Росіяни пошкодили частину залізничної колії у Костянтинівці

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Костянтинівська ГВА

Російські окупанти у п'ятницю, 7 лютого, обстріляли Костянтинівку Донецької області за допомогою ствольної артилерії. Внаслідок цього пошкоджено частину залізничної колії. Про це повідомили у пресслужбі Костянтинівської міської військової адміністрації.



«Сьогодні (7 лютого) один з обстрілів, здійснений за допомогою ствольної артилерії, пошкодив частину залізничної колії у місті Костянтинівка», — йдеться у повідомленні.



Серед мирних мешканців постраждалих немає.



«Окупанти продовжують обстріли наших територій, завдаючи значних руйнувань інфраструктурі та великих збитків. Ці акти агресії вкотре наголошують на прагненні ворога знищити все важливе для нашої громади», — резюмували в адміністрації.



Раніше ми писали, що вранці 6 лютого російські військовослужбовці вдарили по Костянтинівці за допомогою дронів. Є пошкодження.